Зеленский поставил точку в вопросе пленных моряков

Автор: Роман Цимбалюк Россия удерживает 24 украинских моряков

Россия должна без дополнительных условий вернуть задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время презентации мобильных жилых модулей для военнослужащих в Минобороны.

"Мы не говорим об обмене наших моряков - их нам должны вернуть", - сказал Зеленский.

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17 июля Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца срок ареста для 24 украинских моряков. Их Россия захватила в нейтральных водах Черного моря в ноябре 2018 года. Украина и международное сообщество признало заложников военнопленными. Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и три захваченных судна и вернуть их в Украину. Россия приказ трибунала не выполнила.