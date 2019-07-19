Зеленский поставил точку в вопросе пленных моряков

Россия должна без дополнительных условий вернуть задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время презентации мобильных жилых модулей для военнослужащих в Минобороны.
"Мы не говорим об обмене наших моряков - их нам должны вернуть", - сказал Зеленский.
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17 июля Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца срок ареста для 24 украинских моряков. Их Россия захватила в нейтральных водах Черного моря в ноябре 2018 года.
Украина и международное сообщество признало заложников военнопленными. Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая обязал Россию немедленно освободить украинских моряков и три захваченных судна и вернуть их в Украину. Россия приказ трибунала не выполнила.
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