Зеленский поставил депутатам ультиматум: Распускать Раду не так страшно

Автор: 24tv.ua Зеленский распустил Верховную Раду 8-го созыва

Президент Владимир Зеленский дал Верховной Раде год для того, чтобы продемонстрировать эффективность. Иначе обещает распустить парламент.

С такими словами Зеленский выступил во время ежегодного обращения главы государства к Верховной Раде.

"Рада этого созыва войдет в историю. Вопрос один: как?

Вы имеете шансы попасть в учебники как парламент, который сделал невероятное, который воплотил все, что не смогли сделать предыдущие 28 лет, как парламент, где не было драк. Я вас очень прошу (без. - Gazeta.ua]) прогулов, кнопкодавства. А только конструктив и ежедневная кропотливая работа на благо украинского народа.

Или вы войдете в историю как парламент, просуществовавший меньше всего - один год. Фактически это - наш испытательный срок. Я уже знаю, что распускать Верховную Раду не так страшно. Но искренне верю, что так не произойдет", - подчеркнул Зеленский.

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Утром состоялось торжественное заседание Верховной Рады ІХ созыва. 424 народных депутата присягнули на верность Украине. Впервые в истории Украины одна партия получила большинство мест в парламенте. "Слуга народа" вместе с мажоритарщиками набрала 254 места. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве. Также прошли 43 представителя от "Оппозиционной платформы - За жизнь". "Европейская солидарность" представлена в парламенте 25 народными депутатами, "Батькивщина" - 26, "Голос" - 20. Еще 46 мест заняли самовыдвиженцы.