Зеленский посетит Трускавец

Сообщили о приезде президента во Львовскую обл. Фото: NewsOne

Президент Владимир Зеленский 3 августа посетит Трускавец во Львовской области.

В этом городе вновь избранные депутаты от партии "Слуга народа" проходят недельное интенсивное обучение от "Киевской школы экономики".

Информацию "Украинским Новостям" сообщили в областной государственной администрации и партии "Слуга народа".

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Львовская ОГА анонсировала визит президента, но о деталях не сообщила.

Известно, что в Трускавце запланировали провести совещание.

Будущие нардепы от партии Слуга народа прибыли в Трускавец, где пройдет недельный интенсив от Киевской школы экономики.