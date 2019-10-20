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воскресенье, 20 октября 2019 20:23

Зеленский посетит церемонию японского императора

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Зеленский посетит церемонию японского императора
Зеленский посетит Японию. Фото: ТСН

21-24 октября президент Украины Владимир Зеленский посетит Японию с рабочим визитом.

Он примет участие в церемонии интронизации императора Нарухито, сообщает пресс-служба президента.

Программой визита предусмотрены встречи Зеленского с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской Ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

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Запланирован также ряд двусторонних встреч президента Украины с лидерами зарубежных стран.

Новый японский император Нарухито взошел на престол. Нарухито поклялся строго соблюдать конституцию Японии и выполнять обязанности символа государства и народа.

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