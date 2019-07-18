Зеленский поручил силовикам взяться за одного из олигархов

Президент дал задание правоохранительным органам проверить олигарха Косюка.

Правоохранители должны проверить бизнес олигарха Юрия Косюка.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на национальном совете по вопросам антикоррупционной политики в четверг.

"Коррупция в бюджетной сфере. В течение 17-18 годов на одном из крупнейших, вы в принципе эту всю статистику знаете, агрохолдингов Украины "Миронівський хлібопродукт" из государственного бюджета выделено почти 2,5 миллиарда гривен... дотации. Ну так это называется.

На самом деле, он (агрохолдинг. - Gazeta.ua) не требует государственной поддержки, имея сверхприбыли. И вы это знаете. Ежегодно выплачивались огромные дивидегды своим акционерам.

Кстати, я хотел бы обратиться к нашим правоохранительным органам, антикоррупционным органам. А давайте проверим, если мы можем, сумму этой бюджетной помощи и сумму дивидендов. И сравним. А может одинаковые цифры получим. Очень интересная статистика", - заявил глава государства.

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Юрий Косюк был внештатным советником президента Петра Порошенко. В этом году американский деловой журнал Forbes насчитал в Украине семь долларовых миллиардеров. Среди них - Косюк. Его состояние оценили в $1,4 млрд.