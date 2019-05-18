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суббота, 18 мая 2019 19:04

Зеленский пообещал создать "неудобства" Верховной Раде

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Зеленский пообещал создать &quot;неудобства&quot; Верховной Раде
Зеленский извинился за неудобства, которые создала Верховная Рада. Фото: Mind

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал создать "неудобства" Верховной Раде за то, что инаугурацию назначили на понедельник, 20 мая.

Об этом Зеленский заявил в видеообращении, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

"Друзья, вы знаете уже, что инаугурация президента Украины назначено на 20 мая. Вы помните все, что мы настаивали, чтобы инаугурация прошла именно 19-го, чтобы это был выходной день, чтобы не создавать проблем и транспортных пробок для киевлян. Ну, уж Рада как проголосовала, так проголосовала, что там жаловаться ", - сказал победитель президентских выборов.

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Зеленский предупредил, что значительную часть Киева будет перекрыто в связи с прибытием иностранных делегаций. Новоизбранный президент извинился перед киевлянами за неудобства и пообещал ответить Раде.

"Простите, пожалуйста, простите все, простите нас, простите Верховную Раду. Верховная Рада создала и сделала неудобства нам, а мы, обещаю, сделаем им", - отметил Зеленский.

В Киеве из-за инаугурации Владимира Зеленского в понедельник, 20 мая, ограничат движение транспортных средств. Полиция опубликовала список улиц.

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