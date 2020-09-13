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воскресенье, 13 сентября 2020 04:28

Зеленский пообещал реконструкцию Одесской филармонии

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Зеленский пообещал реконструкцию Одесской филармонии
Зеленский пообщался с выдающимися деятелями культуры региона. Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реконструкция Одесской филармонии будет внесен в "Большого строительства" в культуре на следующий год. Об этом он рассказал во время рабочей поездки в Одесскую область.

"Это единственный концертная площадка такого уровня на юге страны ... Государство должно провести глобальную реконструкцию. Должны быть серьезные капиталовложения ", - отметил глава государства.

В пресс-службе ОП сообщили, что Зеленский посетил Одесскую областную филармонию, пообщался с выдающимися деятелями культуры региона. В частности, архитектор Владимир Суханов рассказал президенту о проблемах здания филармонии. По его словам, сооружение, возведенное в конце XIX века, требует немедленного капитального ремонта.

Глава государства подчеркнул, что реконструкция здания Одесской филармонии необходимо включить в перечень объектов Национальной программы "Большая стройка" на следующий год.

Во время визита в Одессу Зеленский поздравил жителей города с эвакуацией танкера Delfi. Президент напомнил, что в течение 8 месяцев владельцы судна не убирали танкер и не давали возможность выполнить эти работы представителям государства

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