Зеленский отчитался об эвакуации танкера Delfi

Зеленский поздравил одесситов с эвакуацией танкера. Фото: АП

Во время визита в Одессу президент Владимир Зеленский поздравил жителей города с эвакуацией танкера Delfi.

Президент напомнил, что в течение 8 месяцев владельцы судна не убирали танкер и не давали возможность выполнить эти работы представителям государства, сообщили в Офисе президента.

Компания не принимала меры по недопущению загрязнения акватории нефтепродуктами.

"Всех поздравляю - танкера Delfi на пляже уже нет. Победили эту историю", - сказал он.

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Президент добавил, что местные власти оказалась неспособной решить вопрос.

"Прошло 50 дней. Всех работ было 30 дней. Понимаю, что это долго, но в целом, если взять срок, за который государство смогло отбуксировать танкер, я считаю, что это было быстро", - отметил Зеленский.

Суммарный объем затрат на поднятие с мели и отбуксировать с побережья Одессы танкера Delfi составил около 14 млн грн.