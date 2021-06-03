Зеленский получил вторую дозу ковид-вакцины

Главу государства вакцинировали второй дозой вакцины от коронавируса. Фото: ua.news

Президент Владимир Зеленский получил вторую дозу вакцины от коронавируса.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, в Украине, как и во всех цивилизованных странах, очень жестко контролируют вакцинацию граждан от коронавируса, и президент не может быть исключением из правил.

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"График, через сколько дней после первой дозы вакцины человек может получить вторую дозу, четко определен. С Зеленским этот график был соблюден так же, как с любым другим гражданином", - сказал Подоляк.

Вакцинация состоялась в амбулатории на территории Офиса президента.

В Украину доставили 705 600 доз вакцин от коронавируса компании AstraZeneca. Этой вакциной прививать тех, кто получил первую дозу вакцины CoviShield/AstraZeneca.