Зеленский получил вторую дозу ковид-вакцины

Президент Владимир Зеленский получил вторую дозу вакцины от коронавируса.
Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, в Украине, как и во всех цивилизованных странах, очень жестко контролируют вакцинацию граждан от коронавируса, и президент не может быть исключением из правил.
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"График, через сколько дней после первой дозы вакцины человек может получить вторую дозу, четко определен. С Зеленским этот график был соблюден так же, как с любым другим гражданином", - сказал Подоляк.
Вакцинация состоялась в амбулатории на территории Офиса президента.
В Украину доставили 705 600 доз вакцин от коронавируса компании AstraZeneca. Этой вакциной прививать тех, кто получил первую дозу вакцины CoviShield/AstraZeneca.
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