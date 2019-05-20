Зеленский получил письмо от генсека ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш надіслав листа новообраному президенту України Володимиру Зеленському. Фото - Укрінформ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил письмо новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому. В нем выразил поддержку мирного урегулирования конфликта на востоке Украины и заверил в дальнейшей поддержке ООН Украины.

"Хочу выразить мои искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с Вашим избранием на пост президента Украины", - говорится в документе.

По словам Гутерриша, вся команда Организации в Украине при необходимости готова оказывать всестороннюю поддержку в воплощении нашим государством Целей устойчивого развития ООН до 2030-го года, и, в частности, способствовать проведению реформ.

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"Пользуясь случаем, хочу выразить полную поддержку ООН чрезвычайно важным усилиям Нормандской четверки, Трехсторонней контактной группы в Минске и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в разрешении конфликта на востоке Украины. Призываю все стороны оживить дипломатические усилия в духе конструктивного диалога, с целью воплощения Минских договоренностей", - добавляется в письме.

Генеральный секретарь ООН дополнительно подчеркнул, что Организация отдана суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ.

"Желаю Вам всяческих успехов в выполнении возложенных на вас обязательств и уверяю, что ООН готово Вас в этом поддерживать", - резюмировал Гутерриш.

2019 года основными направлениями работы ООН станут климатические изменения, кризиса в Йемене, Ливии, Сирии и Афганистане. Украина не попала в число приоритетов ООН.