Зеленский полетел к папе Римскому

В пятницу и субботу президент Украины будет в Италии.

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Италию для переговоров с руководством страны. После чего глава государства посетит Ватикан для встречи с папой Римским Франциском.

7 февраля запланированы встречи с президентом Италии Серджио Маттарелла и премьер-министром страны Джузеппе Конте, сообщили в Офисе президента Украины.

На следующий день Зеленский посетит Ватикан, где его примет папа Римский.

"Также состоится встреча с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином", - сообщили в ОП.

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Во время утреннего заседания фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский обратился к народным депутатам с пожеланиями проголосовать законопроект "Об обращении земли" во втором чтении за 2 дня.