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четверг, 06 февраля 2020 15:29

Президент дал депутатам на земельный вопрос 2 дня

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Президент дал депутатам на земельный вопрос 2 дня
Зеленский попросил "слуг народа" принять закон о рынке земли за два дня. Фото: Укринформ

Во время утреннего заседания фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский обратился к народным депутатам с пожеланиями проголосовать законопроект "Об обращении земли" во втором чтении за 2 дня.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в парламенте.

Так, Зеленский высказал пожелание о принятии закона до конца пленарной недели.

"Это звучало как пожелание, можно ли это сделать. На что спикер ответил, что все будет зависеть от количества правок, на которых будут настаивать при рассмотрении в зале", - сообщил собеседник агентства.

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Депутаты отмечали, что рассмотреть около 4 тыс. поправок за 2 дня невозможно.

Ранее в Раде прошло заседание фракции "Слуга народа", на котором присутствовал президент Владимир Зеленский. Главной темой обсуждения стал законопроект об обороте земли. На заседании президент попросил депутатов поддержать поправки, которые одобрил комитет, и проголосовать во втором чтении.

Верховная Рада Украины в четверг, 6 февраля, начала в рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в четверг, 6 февраля, парламент будет рассматривать только закон о рынке земли. Нардепы продолжили заседание до 19:30 для рассмотрения законопроекта во втором чтении.

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