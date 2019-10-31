Зеленский поговорил со Столтенбергом в узком кругу

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Встреча состоялась в Мариинском дворце в Киеве.

"Переговоры проходят в узком кругу", - сообщила пресс-служба президента.

После этого началось заседание Комиссии Украина-НАТО

"Минские соглашения должны выполняться в полной мере всеми сторонами. Мы ожидаем, что Россия будет выполнять свои обязательства по этим договорам. Мы поддерживаем усилия президента Зеленского с мирного разрешения конфликта и высоко ценим ваше лидерство", - сказал Стотенберг, открывая заседание Комиссии.

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После заседания Комиссии генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступит в зале Верховной Рады.