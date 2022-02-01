Зеленский поговорил с румынским коллегой о безопасности

В прошлом году МИД сообщал, что Украина и Румыния готовы стать стратегическими партнерами. Фото: РБК-Україна

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

Об этом сообщил сайт главы государства во вторник.

Говорили о ситуации по безопасности во временно оккупированном Крыму и районах Донецкой и Луганской областей, а также вдоль государственной границы Украины.

Также - о безопасности ситуации в Черном море и укреплении сотрудничества со странами-партнерами в этом регионе.

Обменялись мнениями касательно интеграции Украины в Европейский Союз. Зеленский сказал о важности предоставления европейской перспективы Украине и выразил надежду на поддержку этой амбициозной цели со стороны Румынии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Борис Джонсон прибыл в Украину

Президенты также обсудили реализацию общих инфраструктурных проектов, в том числе строительство мостового перехода через реку Тиса. Подготовка к заключению Протокола о сотрудничестве в области образования между министерствами стран.

Зеленский пригласил Йоханниса посетить Украину.

Сегодня Украину посетил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он заявил о поддержке Украины в оборонной отрасли по противодействию агрессии России.