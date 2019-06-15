Зеленский поехал на Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский 15 июня отправился с рабочей поездкой в ​​Донецкую область. Фото - znaj.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 15 июня, отправился с рабочей поездкой в ​​Донецкую область.

Так, президент должен посетить Мариуполь, где сегодня состоится празднование в честь 5-й годовщины освобождения города от оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба администрации президента.

В этот день традиционно устроили военный парад - от Греческой площади в сторону Драмтеатра бок о бок прошли бойцы полка "Азов", воинской части 3057, представители Нацполиции и Госпогранслужбы Украины.

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На Театральной площади открылись развлекательные локации: выставка военной техники, фотовыставка, интерактивные тиры, спортивные соревнования, мастер-классы, ярмарка и фудкорт. Для малышей тоже организована интересная программа - развлекательные точки, аниматоры и другое.

А в 18:00 на Театральной площади начнется праздничный концерт. На сцене выступят Jerry Heil, Скрябин, Мотор'ролла, Tayanna, ТНМК.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции ВСУ на Луганщине. Он совершил первую рабочую поездку в Станицу Луганскую и Счастье. Глава государства побеседовал с бойцами о бытовых условиях, качестве питания, обеспечение техникой, жильем и социальным пакетом.