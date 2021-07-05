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Зеленский поедет в Литву

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Зеленский поедет в Литву
6 и 7 июля Зеленский посетит Литву с рабочим визитом. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский 6 и 7 июля посетит Литву.

Он примет участие в четвертой международной конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе, сообщает пресс-служба президента.

Зеленский встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

По приглашению литовского президента Зеленский примет участие в торжественных мероприятиях ко Дню государственности Литвы.

В составе украинской делегации Литву посетит глава иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он вместе с министрами иностранных дел Литвы Габриелюсом Ландсбергисом и Польши Збигневом Рау проведет третье заседание "люблинского треугольника".

"Главы украинской, литовской и польской дипломатии обсудят противодействие агрессии РФ, ситуацию в Беларуси, европейской и евроатлантической интеграции Украины, преодоление последствий пандемии Covid-19. По итогам встречи министры подпишут ряд трехсторонних документов "люблинского треугольника", - говорится в сообщении МИД.

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Конференция по вопросам реформ в Украине в предыдущие годы происходила в Лондоне, Копенгагене и Торонто.

Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочую встречу с экс-президентом Литвы Далей Грибаускайте. Собеседники обсудили вступление Украины в ЕС и НАТО, сообщается на сайте главы государства. Зеленский рассказал о ситуации на Донбассе и во временно оккупированном Крыму.

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