Зеленский подписал закон о новых налогах в ИТ-индустрии

Президент подписал закон о специальном режиме на рынке ІТ. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс о стимулировании развития цифровой экономики в Украине".

Документ регулирует налоговые условия специального правового режима "Дия City". Об этом сообщает Офис президента.

Закон предусматривает введение особого режима налогообложения субъектов ИТ-индустрии, специальной модели налогообложения доходов работников ИТ-индустрии и возможности избрания контрактной формы трудового договора при оформлении трудовых отношений в ИТ-компаниях.

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Документ предусматривает особенности налогообложения резидентов "Дия City", в частности:

- возможность уплаты прибыли предприятий на специальных условиях – по принципу налога на выведенный капитал;

- налогообложение налогом на доходы физических лиц доходов специалистов – резидентов "Дия City" в виде заработной платы, вознаграждения за гиг-контрактом, авторского вознаграждения за создание служебного произведения и перехода прав на служебные произведения по ставке 5% в случае, если такие доходы специалиста не превышают 4 тыс. евро в год;

- уплата единого социального взноса резидентом "Дия City" (если он отвечает установленным требованиям) в размере минимального страхового взноса в размере начисленной зарплаты или вознаграждения за выполнение работ (оказание услуг) по гиг-контрактам.

Закон также предусматривает гарантию стабильности в течение 25 лет предусмотренных условий обложения резидентов "Дия City".

Президент Владимир Зеленский 1 декабря объявил о создании в Украине мощнейшего IT-хаба в Центральной и Восточной Европе "Действия Сити", который за пять лет позволит увеличить объем IT-рынка вдвое. Основной закон №1667-IX о Действие City принят парламентом и подписан президентом летом.