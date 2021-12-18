Зеленский подписал закон о новых налогах в ИТ-индустрии

 
Ексклюзивы
1/5
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Просмотров: 252
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 4698
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Просмотров: 2412
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Просмотров: 1035
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
Просмотров: 297
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
Просмотров: 855
Брюки вместо юбки и минимум макияжа – что одеть в новогоднюю ночь
Брюки вместо юбки и минимум макияжа – что одеть в новогоднюю ночь
Просмотров: 522
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
Просмотров: 8109
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
Андрей Портнов - "смотрящий" за судами от Кремля - юрист
1 Просмотров: 666
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Зеленский рождает неопределенность. Говорит о прямых переговорах с Москвой и референдуме по Крыму и Донбассу
Просмотров: 1107
Фото
Все фото
6
11
12
7
5
Порошенко обсудил с Вселенским Патриархом дальнейшее развитие ПЦУ
Порошенко обсудил с Вселенским Патриархом дальнейшее развитие ПЦУ
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленский гулял на новогодней локации – его &quot;поймал&quot; журналист
Зеленский гулял на новогодней локации – его "поймал" журналист
Депутатов на каникулы отправляют с оркестром
Депутатов на каникулы отправляют с оркестром
Посреди дня подожгли Mercedes депутата горсовета
Посреди дня подожгли Mercedes депутата горсовета
Видео
Все видео
Гогилашвили рассказал о гражданстве РФ и предложении Зеленского
Гогилашвили рассказал о гражданстве РФ и предложении Зеленского
Фракцию "Голос" возглавила Устинова
Фракцию "Голос" возглавила Устинова
Медведчук в суде не хотел говорить о Путине
Медведчук в суде не хотел говорить о Путине
Журналисты обратились к каналу "Дом" из-за Пальчевского, который "воссоединялся" у Скабеевой
Журналисты обратились к каналу "Дом" из-за Пальчевского, который "воссоединялся" у Скабеевой
Глава украинской разведки подтвердил, что живет у одиозного Гогилашвили
Глава украинской разведки подтвердил, что живет у одиозного Гогилашвили
Интервью
1/5
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 270
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2277
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2097
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3627
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6345
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
17 декабря 2021
Просмотров: 252
Редакційне завдання
Місяць тому, коли європейська преса тільки почала обговорювати питання повномасштабного вторгнення росіян в Україну, до мене звернувся редактор ...
суббота, 18 декабря 2021 14:26

Зеленский подписал закон о новых налогах в ИТ-индустрии

  Комментировать
Зеленский подписал закон о новых налогах в ИТ-индустрии
Президент подписал закон о специальном режиме на рынке ІТ. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс о стимулировании развития цифровой экономики в Украине".

Документ регулирует налоговые условия специального правового режима "Дия City". Об этом сообщает Офис президента.

Закон предусматривает введение особого режима налогообложения субъектов ИТ-индустрии, специальной модели налогообложения доходов работников ИТ-индустрии и возможности избрания контрактной формы трудового договора при оформлении трудовых отношений в ИТ-компаниях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Три десятка айтишников против создания для них особых условий в "Дия Сити"

Документ предусматривает особенности налогообложения резидентов "Дия City", в частности:

- возможность уплаты прибыли предприятий на специальных условиях – по принципу налога на выведенный капитал;
- налогообложение налогом на доходы физических лиц доходов специалистов – резидентов "Дия City" в виде заработной платы, вознаграждения за гиг-контрактом, авторского вознаграждения за создание служебного произведения и перехода прав на служебные произведения по ставке 5% в случае, если такие доходы специалиста не превышают 4 тыс. евро в год;
- уплата единого социального взноса резидентом "Дия City" (если он отвечает установленным требованиям) в размере минимального страхового взноса в размере начисленной зарплаты или вознаграждения за выполнение работ (оказание услуг) по гиг-контрактам.

Закон также предусматривает гарантию стабильности в течение 25 лет предусмотренных условий обложения резидентов "Дия City".

Президент Владимир Зеленский 1 декабря объявил о создании в Украине мощнейшего IT-хаба в Центральной и Восточной Европе "Действия Сити", который за пять лет позволит увеличить объем IT-рынка вдвое. Основной закон №1667-IX о Действие City принят парламентом и подписан президентом летом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский подписал закон о новых налогах в ИТ-индустрии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
декабря

Кобзарів почала знищувати радянська влада

Самое читаемое
Ломаченко отстранили от бокса
Ломаченко отстранили от бокса 1 Просмотров: 22257
Почему Луческу разорвёт контракт с &quot;Динамо&quot;
Почему Луческу разорвёт контракт с "Динамо"
 Просмотров: 19764
Отключение SWIFT и остановка импорта газа: Европарламент принял резолюцию по России
Отключение SWIFT и остановка импорта газа: Европарламент принял резолюцию по России 4 Просмотров: 16669
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
 Просмотров: 10800
&quot;Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ&quot;: что говорят на передовой о наступлении россиян
"Освободили бы Донбасс за пару дней. Был бы приказ": что говорят на передовой о наступлении россиян
47
 Просмотров: 8109
Политика
Порошенко обсудил с Вселенским Патриархом дальнейшее развитие ПЦУ
Порошенко обсудил с Вселенским Патриархом дальнейшее развитие ПЦУ
6
 Просмотров: 9
Вице-канцлер Германии считает "Северный поток-2" геополитической ошибкой
Вице-канцлер Германии считает "Северный поток-2" геополитической ошибкой Просмотров: 18
В России заявили, что готовы к переговорам про "гарантии безопасности" только с США
В России заявили, что готовы к переговорам про "гарантии безопасности" только с США 2 Просмотров: 297
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
11
 Просмотров: 2412
Шмигаль пообещал, что украинцы будут с теплом и светом
Шмигаль пообещал, что украинцы будут с теплом и светом Просмотров: 135
Больше всего комментируют
7
Медведчук в суде не хотел говорить о Путине
4
Отключение SWIFT и остановка импорта газа: Европарламент принял резолюцию по России
3
"Слуги народа" получают зарплаты в конвертах – нардепка
2
Шуфричу не понравилось, что Россию называют агрессором – матерился с трибуны
2
В России заявили, что готовы к переговорам про "гарантии безопасности" только с США
Голосов: 9976
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть