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среда, 13 января 2021 11:29

Зеленский подписал закон о криминале за кнопкодавство

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Зеленский подписал закон о криминале за кнопкодавство
Президент подписал закон почти через месяц после его принятия парламентом. Фото: president.gov.ua

Год назад, 13 января, президент Владимир Зеленский подписал закон касательно штрафов для народных депутатов за неперсональное голосование. Это сделал почти через месяц после того, как Верховная Рада приняла во втором чтении данный законопроект.

Закон предусматривает уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании ВР вместо другого народного депутата.

За кнопкодавство предусмотрен штраф - от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или 51-85 тыс. грн.

Заявление председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова о том, что за год работы парламента было всего 3 случая кнопкодавства, является ложью, сообщало движение "Чесно".

Движение фиксировало 50 случаев кнопкодавства от 18 нардепов течение 1-го года работы нового созыва ВР.

Больше всего кнопкодавил нардеп из ОПЗЖ Владимир Кальцев - 9 случаев.

Мажоритарщик Муса Магомедов - 8 раз.

Также по одному разу кнопкодавили "слуги народа" Сергей Литвиненко и Елена Копанчук.

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Закон о криминализации несобственного голосования вступил в силу 16 января, однако его эффективность сомнительна, поскольку расследование и судебное дело о нарушении могут длиться годами, говорят в "Честно".

21 февраля движение зафиксировало кнопкодавство Владислава Поляка из группы "Доверие". Дело депутата до сих пор находится на этапе досудебного расследования, Поляку еще не объявили подозрение.

В случае признания депутата виновным в кнопкодавстве и вступлении в силу обвинительного приговора, он будет досрочно лишен мандата, сообщает "Чесно".

Статья 84 Конституции обязывает народных депутатов голосовать лично.

17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки. Тогда на табло показали 226 голосов "за" - минимальное количество, необходимое для принятия решения. Голосовали карточки депутатов Григория Суркиса и Виктора Медведчука с ОПЗЖ, которых не было в зале, заявляли в "Голосе".

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Дата
13
января

Зеленский подписал закон о криминале за кнопкодавство

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