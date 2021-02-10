Зеленский подписал закон о "инвестнянях"

Президент подписал Закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине". Фото: glavcom.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон о господдержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Документ будет способствовать восстановлению инвестиционной активности в Украине после кризисного 2020 года, передает пресс-служба ОП.

Закон предусматривает предоставление господдержки украинским и иностранным инвесторам с общей суммой инвестиций от 20 млн евро. При этом, объем поддержки не должна превышать 30% от суммы инвестиций в проект.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Венедиктову назвали "инвестняней" Коломойского, а Зеленского - трусом

"Согласно документу, поддержка будет предоставляться предприятиям, которые работают в перерабатывающей промышленности, транспортной отрасли, образовании, научной и научно-технической областях; здравоохранении, искусстве, культуре, спорте, туризме и курортно-рекреационной сфере", - говорится в сообщении .

Предполагается также создание специальной правительственной уполномоченного учреждения, которое будет заниматься сопровождением инвестиционных проектов, помощи инвесторам от начала проекта и в течение всего времени его продолжительности.

Во вторник, 21 июля, Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла президентский законопроект о "инвестиционные няни". Его приняли в первом чтении 244 голосами.