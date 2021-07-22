Зеленский подписал закон о Covid-закупках без Prozorro

Подход изменили на период карантина. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон "Про публічні закупівлі". Теперь товары для борьбы с Covid-19 будут покупать без использования электронной системы закупок Prozorro.

На период действия карантина изменен подход к закупке товаров, работ и услуг для выполнения мероприятий по предупреждению возникновения и распространения Covid-19, говорится на сайте президента.

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Без публичной процедуры будет осуществляться закупка лекарственных средств, вакцины или других медицинских иммунобиологических препаратов, расходных материалов для оказания медицинской помощи больным и медицинских изделий для вакцинации, медицинского оборудования для учреждений здравоохранения, систем снабжения медицинских газов.

Перечень лекарственных средств и порядок их закупки утвердит Кабинет министров.

Заказчик должен обнародовать отчеты о заключении договора о закупке и его выполнении, договор о закупке со всеми приложениями к нему.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

В июне президент Зеленский подписал закон, который предусматривает ремонт аэропортов и дорог в обход Prozorro. "Слуги народа" вывели из системы Prozorro строительство большой кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева стоимостью в почти 100 млрд грн, сообщала основательница общественного проекта "Лига антитраста" Агия Загребельская.