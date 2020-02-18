Зеленский подписал закон о бесплатном питании детей переселенцев

Речь идет как о бесплатном питании школьников, так и новорожденных детей.

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект об обеспечении бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Документ имеет целью усилить социальную защиту переселенцев.

Речь идет о бесплатном питании детей, воспитывающихся и обучающихся в учебных заведениях, а также обеспечении детским питанием новорожденных детей.

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На компенсацию разрушенного жилья на Донбассе в бюджет Украины заложили 40 млн грн. Об этом сказал заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.