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вторник, 04 января 2022 15:50

Зеленский подписал закон для виноградарей

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Зеленский подписал закон для виноградарей
Количество сырья для винодела увеличится, сообщают в Офисе президента. Фото: pixabay.com

Президент Владимир Зеленский подписал закон о стимулировании развития виноградарства и садоводства.

Об этом сообщил сайт главы государства в понедельник, 4 января.

Закон расширяет список граждан Украины, имеющих право на выкуп земельных участков государственной и коммунальной собственности для ведения сельского (фермерского) хозяйства.

Речь идет о выкупе земель теми, кто приобрел право аренды путем переоформления права постоянного пользования по указанным участкам до 2016-го, а не до 2010 года, как было раньше.

С 2024-го граждане также будут иметь право на выкуп земель с угодьями, относящимися к многолетним насаждениям. Если такие лица не менее трех лет выращивают на участках многолетние насаждения (плодовые, ягодные, орехоплодные растения, виноград).

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Также законом устанавливают срок для участков сельскохозяйственного назначения, переданных в аренду для закладки и/или выращивания многолетних насаждений (плодовых, ягодных, орехоплодных, винограда), который не может быть менее 25 лет.

В случае расторжения договора аренды по инициативе арендодателя (кроме случаев расторжения договора в связи с ненадлежащим исполнением арендатором своих обязанностей) арендатор имеет право на возмещение расходов по улучшению арендованного участка и убытков, причиненных через расторжение договора.

Закон будет стимулировать появление новых хозяйств и увеличение занятости сельского населения.

Это также повысит обеспечение отечественным сырьем украинских предприятий отрасли виноделия и производителей соков. Это станет еще одним шагом в развитии сельского хозяйства, сообщает сайт президента.

В 2020 году ВР приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Закон предусматривает, что покупать землю смогут только граждане Украины, основанные украинцами компании, государство и местные общины.

В апреле прошлого года парламент изменил Земельный кодекс для совершенствования управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

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Дата
04
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