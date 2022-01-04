Зеленский подписал закон для виноградарей

Президент Владимир Зеленский подписал закон о стимулировании развития виноградарства и садоводства.
Об этом сообщил сайт главы государства в понедельник, 4 января.
Закон расширяет список граждан Украины, имеющих право на выкуп земельных участков государственной и коммунальной собственности для ведения сельского (фермерского) хозяйства.
Речь идет о выкупе земель теми, кто приобрел право аренды путем переоформления права постоянного пользования по указанным участкам до 2016-го, а не до 2010 года, как было раньше.
С 2024-го граждане также будут иметь право на выкуп земель с угодьями, относящимися к многолетним насаждениям. Если такие лица не менее трех лет выращивают на участках многолетние насаждения (плодовые, ягодные, орехоплодные растения, виноград).
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Также законом устанавливают срок для участков сельскохозяйственного назначения, переданных в аренду для закладки и/или выращивания многолетних насаждений (плодовых, ягодных, орехоплодных, винограда), который не может быть менее 25 лет.
В случае расторжения договора аренды по инициативе арендодателя (кроме случаев расторжения договора в связи с ненадлежащим исполнением арендатором своих обязанностей) арендатор имеет право на возмещение расходов по улучшению арендованного участка и убытков, причиненных через расторжение договора.
Закон будет стимулировать появление новых хозяйств и увеличение занятости сельского населения.
Это также повысит обеспечение отечественным сырьем украинских предприятий отрасли виноделия и производителей соков. Это станет еще одним шагом в развитии сельского хозяйства, сообщает сайт президента.
В 2020 году ВР приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Закон предусматривает, что покупать землю смогут только граждане Украины, основанные украинцами компании, государство и местные общины.
В апреле прошлого года парламент изменил Земельный кодекс для совершенствования управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.
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