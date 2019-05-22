Зеленский подписал указ о назначении секретаря СНБО

Зеленский избрал нового секретаря СНБО. Фото с открытых источников.

Президент Украины Владимир Зеленский решил назначить экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

"Этот вопрос уже решен. Указ уже подписан", - заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского

О том, что Данилюка планируют назначить секретарем СНБО, ранее заявлял и глава Администрации президента Андрей Богдан, передает Общественное.

Президента Владимира Зеленского на переговорах с МВФ будет представлять экс-министр финансов Александр Данилюк.