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вторник, 02 марта 2021 18:25

Зеленский поднимает рейтинг, но Рада не сможет уволить Сытника - эксперты

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Зеленский поднимает рейтинг, но Рада не сможет уволить Сытника - эксперты
Может ли Совет уволить Сытника. Фото: Голос Украины

Владимир Зеленский и окружение считают, что в стране нет посадок или полноценной борьбы с коррупцией, потому опекают не все силовые структуры. Об этом Gazeta.ua говорит политолог Виктор Таран. Комментирует сбор подписей в Верховной Раде за отставку с должности главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

"Думают, как только вместо Сытника придет другой и начнутся посадки, то рейтинг Зеленского вырастет. Поэтому президент и его сила в парламенте собирается осуществить незаконный акт увольнения. Сытник действительно имеет врагов в Верховной Раде. Это группа "Доверие", "За будущее", ОПЗЖ, часть "Слуги народа". С другой стороны за него - другие депутаты из "Слуги народа", "Европейская солидарность", "Голос". Все зависит от голосов "Батькивщины".

Если увольнение состоится, резко ухудшатся отношения с западными партнерами и финансовыми институтами, добавляет.

"Итак, до конца года не получим никакой помощи ни от Международного валютного фонда, ни от Всемирного банка и в сентябре окажемся в долгах. Люди захотят бюджетных выплат, а власть будет демонстрировать шоу борьбы с коррупцией. Но шоу без хлеба не работает".

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Версии об увольнении Артема Сытника выглядят конспирологическими, сказал Gazeta.ua политолог Петр Олещук.

"Сбор подписей за увольнение производится. Но это не 1-я инициатива депутатов об отставке Сытника. Остается в силе решение Конституционного суда согласно которому указ о назначении Сытника 2015-го признано неконституционным. Оснований для увольнения пока что нет в законе о НАБУ. Нужно или его желание, или чтобы совершил правонарушение несовместимы с должностью, - объяснил. - В четверг будут только решать вопрос о предоставлении НАБУ статуса органа исполнительной власти. Это означает, что он будет назначать на основании комиссии правительство. Внесение такого законопроекта - только 1-я стадия. Пока что его не обрабатывал ни комитет, ни депутаты. До самого освобождения еще могут пройти недели в случае его принятия".

Если главу НАБУ уволят, Запад это расценит как попытки давления на структуру.

"Во времена Порошенко был прецедент и резко негативная реакция со стороны представителей европейских стран. Тогда изменения законодательства по НАБУ отозвали".

В Верховной Раде собирают подписи для проведения внеочередной сессии, чтобы уволить директора НАБУ Артема Сытника. Об этом во вторник сообщил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин. Процесс координирует народный депутат Артем Дмытрук от "Слуги народа": именно он получил у спикера подписные листы.

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