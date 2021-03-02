В Раде готовят увольнение Сытника

Срок полномочий директора НАБУ Сытника истекает в 2022 году. Фото: @nabu.gov.ua

В Верховной Раде собирают подписи для проведения внеочередной сессии, чтобы уволить директора НАБУ Артема Сытника. Об этом во вторник сообщил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

"Процесс координирует народный депутат Артем Дмытрук ("Слуга народа". - Gazeta.ua): именно он получил у спикера подписные листы", - написал активист в Facebook

"Делать такое во время визита в Украину президента Европейского Совета - это сознательно разрушать отношения Украины с ЕС. Кстати, как раз завтра президент Европейского Совета Шарль Мишель встречается с Сытником, а уже в четверг Рада будет сносить последнего по политическим мотивам.

Зато Татарова Зеленский отмазал от криминала и продолжает держать в должности", - также написал Шабунин и заявил, что "слуга" Дмытрук - "это группа Авакова".

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Артема Сытника назначил директором НАБУ 5-й президент Петр Порошенко в апреле 2015 года. Срок его 7-летних полномочий истекает в апреле 2022 года.