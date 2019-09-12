Зеленский поделился планами "ближайшего контакта" с Путиным

Зеленский подчеркнул, что не он подписывал Минские соглашения, но ответственность с себя не снимает. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ожидает, что к концу сентября состоится "нормандская" встреча с лидерами Германии, Франции и России.

Об этом он сказал на брифинге после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистьо.

"Мы настаиваем, чтобы эта встреча состоялась именно в сентябре. Для меня завершение войны и возвращения всех наших пленных - это приоритетная задача. Мы должны обсудить все пункты Минских договоренностей", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что не он подписывал Минские соглашения, но ответственность с себя не снимает.

"Мы разрабатываем карту выполнения Минских договоренностей с четкими сроками. Для меня это самое главное. Обещать ничего не хочу. Ближайший мой шаг - это встреча в "нормандском формате". Верю, что на ней мы сможем решить много сложных элементов Минских договоренностей. Думаю, это будет ближайший контакт с президентом Российской Федерации по поводу тем", - сказал Зеленский.

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7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". Помощник Владимира Зеленского сообщил, что президент дал задание работать по вопросу следующего обмена "очень быстро".