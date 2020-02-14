Зеленский почтил память воинов-афганцев

Президент Владимир Зеленский почтил память украинцев, погибших во время войны в Афганистане.
Об этом в пятницу сообщил Офис президента.
"Глава государства принял участие в памятной церемонии, состоявшейся у Мемориального комплекса гражданам Украины, погибшим в Афганистане", - говорится в сообщении.
Вместе с воинами почетного караула Зеленский возложил цветы к памятной скульптуре.
Также участники церемонии почтили память павших украинцев минутой молчания.
В Украине 15 февраля чествуют участников боевых действий на территории других государств.
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В январе президент Владимир Зеленский почтил память Героев Крут. Тогда возложил цветы к Памятному Кресту Героям.
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