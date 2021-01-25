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понедельник, 25 января 2021 20:41

Зеленский поблагодарил украинцев за ответственное отношение к карантинных мероприятий

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Зеленский поблагодарил украинцев за ответственное отношение к карантинных мероприятий
Президент рассказал о начале вакцинации от коронавируса. Фото: Facebook

Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинцев за ответственное отношение к карантинным мероприятиям во время локдауна, который сегодня завершился.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

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Кроме того, глава государства сообщил о введении 14 тыс. дополнительных коек в больницах, а также анонсировал начало вакцинации против Covid-19 уже в следующем месяце.

За последние сутки в Украине обнаружили 2516 новых больных коронавирусом. Из них детей - 95, медработников - 87. Всего, по состоянию на утро 25 января, имеем 1194328 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 21 924 летальных. 63 пациенты умерли за последние сутки.

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Дата
25
января

Зеленскому исполнилось 43 года

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