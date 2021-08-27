 
Ексклюзивы
1/5
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
1 Просмотров: 54
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Просмотров: 513
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
12 Просмотров: 6912
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
"Восемь месяцев не чувствую запахи" - что думают украинцы о новом локдауне
Просмотров: 747
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
5 Просмотров: 396
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Урок Кучмы для Зеленского: где искать дополнительные рынки сбыта для украинских товаров
Просмотров: 576
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
"Путин - идиот. Навязывает, что Украина - это Русь" - Грицак
2 Просмотров: 1413
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Весь июль украинцы ели импортные арбузы – эксперт
Просмотров: 918
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Политолог издал книгу с Зеленским и Брежневым на обложке
Просмотров: 594
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
"Зеленский стал жестким" - писатель о речи на День Независимости
Просмотров: 1017
Фото
Все фото
7
20
27
6
7
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
Боевые самолеты, беспилотники и ударные комплексы - яркие фото с парада ко Дню Независимости
&quot;Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь&quot; - чем запомнился саммит &quot;Крымской платформы&quot;
"Призывают дружить с Россией. Это причина, почему я здесь" - чем запомнился саммит "Крымской платформы"
Украина семь раз выбирала президента за 30 лет: как это было
Украина семь раз выбирала президента за 30 лет: как это было
Видео
Все видео
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
Мураев на День Независимости жаловался Скабеевой
Мураев на День Независимости жаловался Скабеевой
Вилкул снова возглавил Кривой Рог
Вилкул снова возглавил Кривой Рог
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
Телеведущий опозорился заявлением об украинском флоте
Телеведущий опозорился заявлением об украинском флоте
Интервью
1/5
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
Зеленский не может подняться над личными комплексами - Гарань
1 Просмотров: 765
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
"Зеленский сорвал якорь, и мы плывем. Но никто не умеет грести" - Оксана Сыроед
1 Просмотров: 1467
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Кремль должен избавиться от иллюзий и готовиться вернуть Крым - Сенченко
Просмотров: 1161
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
Не надо равняться на Польшу. За образец нужно брать большую бедную постколониальную Болгарию — Иосиф Зисельс
1 Просмотров: 1656
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Ранее украинцы хотели стабильности. Теперь требуют изменений - социолог
Просмотров: 261
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
27 августа 2021
1 Просмотров: 396
Про цей День
Я ніколи не любив свят. І цього теж не люблю. Ну, як свято. Іноді його називають просто Днем. Так от, цей День через обов'язковість, масовість і ...
суббота, 28 августа 2021 19:48

Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото
7

  Комментировать

После концерта в Олимпийском собрались на вечеринку с шампанским со звездами
Фото: Сергей Бабкин
Елена Зеленская проводила Киевский саммит первых леди и джентльменов
На День Независимости Зеленский произнес речь перед парадом
На День Независимости Зеленский произнес речь перед парадом
Начал свою рабочую неделю Зеленский с визита в Киев канцлера Германии Ангелы Меркель

Президент Владимир Зеленский на этой неделе праздновал День Независимости на параде и на вечеринке с украинскими звездами. Первая леди Елена Зеленская слушала Хиллари Клинтон и Робин Райт.

Как прошла неделя президентской семьи – в материале Gazeta.ua.

Начал свою рабочую неделю Зеленский с визита в Киев канцлера Германии Ангелы Меркель. После переговоров встретились лицом к лицу. Также глава государства выступал на волонтерском и ветеранской форуме. Говорил о здоровье и безопасность бойцов, развитие армии. О том, что государственный оборонный заказ на этот год до сих пор не утвердили, не вспомнил.

23 августа президент открыл "Крымскую платформу". Там собрались 46 делегаций, обсуждали вопрос деоккупации полуострова, права человека, российскую агрессию. Кроме иностранных делегаций, были глава МИД Дмитрий Кулеба, премьер Денис Шмыгаль. На одном из фото Зеленский оказался между Шмыгалем и главой Европейского Совета Шарлем Мишелем, которые внешне очень похожи. Над этим шутили в соцсетях – как президенту определить, кто есть кто?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем помогут миротворцы на Донбассе – дипломат

В это время Елена Зеленская проводила Киевский саммит первых леди и джентльменов. Приехали иностранные гости. Онлайн выступила бывшая Государственная секретарь США Хиллари Клинтон, приехали в Киев американская актриса и общественный деятель Робин Райт, американский эссеист, писатель Насим Николас Талеб и афганская режиссер Сахра Карими.

Зеленский на этой неделе впервые вручил награду "Национальная легенда Украины" выдающимся личностям. В церемонии в Мариинском дворце приняла участие Елена Зеленская. Одела голубое длинное платье с открытыми плечами, а президент надел смокинг.

На День Независимости Зеленский произнес речь перед парадом. Перед этим с женой Еленой почтили героев Небесной Сотни в столице. Приняли участие в молитвенном мероприятии "Благословение Украины" по случаю 30-й годовщины восстановления независимости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Людям надо видеть своих защитников" – писатель объяснил, почему нужен парад

Супруги 24 августа посетили концерт итальянского певца Андреа Бочелли "Голос моей души". Миссия мероприятия – собранные средства направить на создание центра современного искусства – музея Ивана Марчука.

После концерта в Олимпийском собрались на вечеринку с шампанским со звездами – Зеленский снял галстук и общался с экс-коллегами по шоу-бизнесу, первая леди с бокалом в руках говорила с заместителем руководителя Офиса президента Кириллом Тимошенко в компании певиц Оли Поляковой и Натальи Могилевской.

Владимир Зеленский утром 27 июля прилетел в Кишинев для участия в торжествах по случаю 30-летия независимости Республики Молдова. Борт с Зеленским задержался на 1 час. Плотный туман помешал пилотам посадить самолет в аэропорту Кишинева.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
августа

Тимошенко попала на звездное небо – рядом с Брэдом Питтом и Папой Римским

Самое читаемое
Дерзкое позирование топлес от Dj Nana и Кендал Дженнер голышом - чем щеголяют звезды в сети
Дерзкое позирование топлес от Dj Nana и Кендал Дженнер голышом - чем щеголяют звезды в сети
10
 Просмотров: 9486
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
20
 12 Просмотров: 6912
Гороскоп на 28 августа: какие знаки невозможно забыть и разлюбить
Гороскоп на 28 августа: какие знаки невозможно забыть и разлюбить
 Просмотров: 4311
&quot;Мгновенная карма для оккупантов&quot; - показали видео ликвидации снайпера россиян
"Мгновенная карма для оккупантов" - показали видео ликвидации снайпера россиян
 Просмотров: 4140
Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны
Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны
6
 Просмотров: 3879
Политика
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
"Мира нет, коррупция не побеждена. За два года не выполнили ни одного обещания" - Зисельс
 1 Просмотров: 63
Дело Павловского: заседание суда состоится 30 августа
Дело Павловского: заседание суда состоится 30 августа 1 Просмотров: 72
Украина эвакуировала из Афганистана еще 400 человек
Украина эвакуировала из Афганистана еще 400 человек Просмотров: 189
Украина разрывает контракт на поставку Covid-вакцин из Индии
Украина разрывает контракт на поставку Covid-вакцин из Индии Просмотров: 594
"Путин - убийца. Суд над ним еще впереди" - Порошенко
"Путин - убийца. Суд над ним еще впереди" - Порошенко 4 Просмотров: 522
Больше всего комментируют
13
На Банковой готовятся к силовому разгону массовых акций - эксперт
12
Порошенко передал персики военным, Верещук снова летала, Авакова показался в отпуске – неделя политиков в фото
10
Зеленский назвал три свои главные достижения на посту президента
6
Состоялся самый большой парад ко Дню Независимости
5
Россия стремится выставить украинцев антисемитами, не дающими построить мемориал - Зисельс
Голосов: 8125
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть