Зеленский пил шампанское со звездами, а первая леди блеснула нарядами - неделя президентской семьи в фото

Фото: Сергей Бабкин

Президент Владимир Зеленский на этой неделе праздновал День Независимости на параде и на вечеринке с украинскими звездами. Первая леди Елена Зеленская слушала Хиллари Клинтон и Робин Райт.

Как прошла неделя президентской семьи – в материале Gazeta.ua.

Начал свою рабочую неделю Зеленский с визита в Киев канцлера Германии Ангелы Меркель. После переговоров встретились лицом к лицу. Также глава государства выступал на волонтерском и ветеранской форуме. Говорил о здоровье и безопасность бойцов, развитие армии. О том, что государственный оборонный заказ на этот год до сих пор не утвердили, не вспомнил.

23 августа президент открыл "Крымскую платформу". Там собрались 46 делегаций, обсуждали вопрос деоккупации полуострова, права человека, российскую агрессию. Кроме иностранных делегаций, были глава МИД Дмитрий Кулеба, премьер Денис Шмыгаль. На одном из фото Зеленский оказался между Шмыгалем и главой Европейского Совета Шарлем Мишелем, которые внешне очень похожи. Над этим шутили в соцсетях – как президенту определить, кто есть кто?

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В это время Елена Зеленская проводила Киевский саммит первых леди и джентльменов. Приехали иностранные гости. Онлайн выступила бывшая Государственная секретарь США Хиллари Клинтон, приехали в Киев американская актриса и общественный деятель Робин Райт, американский эссеист, писатель Насим Николас Талеб и афганская режиссер Сахра Карими.

Зеленский на этой неделе впервые вручил награду "Национальная легенда Украины" выдающимся личностям. В церемонии в Мариинском дворце приняла участие Елена Зеленская. Одела голубое длинное платье с открытыми плечами, а президент надел смокинг.

На День Независимости Зеленский произнес речь перед парадом. Перед этим с женой Еленой почтили героев Небесной Сотни в столице. Приняли участие в молитвенном мероприятии "Благословение Украины" по случаю 30-й годовщины восстановления независимости.

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Супруги 24 августа посетили концерт итальянского певца Андреа Бочелли "Голос моей души". Миссия мероприятия – собранные средства направить на создание центра современного искусства – музея Ивана Марчука.

После концерта в Олимпийском собрались на вечеринку с шампанским со звездами – Зеленский снял галстук и общался с экс-коллегами по шоу-бизнесу, первая леди с бокалом в руках говорила с заместителем руководителя Офиса президента Кириллом Тимошенко в компании певиц Оли Поляковой и Натальи Могилевской.

Владимир Зеленский утром 27 июля прилетел в Кишинев для участия в торжествах по случаю 30-летия независимости Республики Молдова. Борт с Зеленским задержался на 1 час. Плотный туман помешал пилотам посадить самолет в аэропорту Кишинева.