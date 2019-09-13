Зеленский - партнерам относительно санкций: "Теряете деньги? Серьезно? Мы теряем людей"

Президент Владимир Зеленский считает дипломатию и санкции против России единым механизмом, способным остановить войну на Донбассе и вернуть Крым.

Об этом он сказал на 16-й ялтинской ежегодной встречи YES.

"Мы должны завершить войну и вернуть свои территории. Единственный путь к этому - дипломатия. Ее мощное и действенное оружие - санкции. Не устаю повторять нашим мировым партнерам - они нам помогают, очень им благодарен. Но иногда они думают о снятии санкций. "Вы теряете деньги? Серьезно? Извините, мы теряем людей. Санкции должны быть сохранены", - сказал Зеленский.

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Впервые санкции против России ввел ЕС в 2014-м после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. С тех пор ограничения неоднократно продлевали и расширяли.

В последнее время отдельные европейские политики высказываются за отмену санкций против РФ.