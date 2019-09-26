Зеленский ожидал другого сценария со стенограммой

"Просто думал, что они опубликуют свою часть", - Зеленский. ФОТО: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ожидал, что Белый дом опубликует только часть их разговора с Дональдом Трампом.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке, передает "Радио Свобода".

Зеленский отметил, что не выступает против публикации, впрочем "просто думал, что они опубликуют свою часть", то есть слова Трампа. Содержание звонков президентов, по его мнению, не должны публиковать, поскольку "есть геополитика, есть планы".

Президент добавил, что не хочет, чтобы Украину втягивали в выборы другой страны (очевидно, речь идет о выборах президента США 2020-го. - Gazeta.ua).

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Белый дом обнародовал стенограмму разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Подробно о содержании разговора читайте здесь. После разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского 25 июля американский разведчик подал жалобу о якобы давлении Трампа на Зеленского. Президент США якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера. После чего спикерка Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента Дональда Трампа, которой будут предшествовать расследование в комитетах нижней палаты Конгресса. 26 сентября Трамп и Зеленский провели свою первую встречу. После нее фактически дали пресс-конференцию из-за скандала, который разгорелся после их телефонного разговора.