Зеленский ответил Путину на слова о Сребренице

Мы другие люди - Зеленский ответил Путину. Фото: 1+1

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал высказывания президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что в условиях отсутствия закона об амнистии в отношении жителей Донбасса установление Украиной контроля на границе с РФ чревато массовым уничтожением граждан ОРДЛО.

"Путин это сказал, мне кажется, дважды на наших встречах. Мы пояснили, что мы другие люди, совсем другие, свободные, демократические. Мы понимаем, что там живут украинцы. И мы с уважением относимся к гражданам Украины, и никакой резни не будет, я именно так и сказал господину Путину", - сказал он в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1".

"У нас другая страна, мы другая власть, и для нас самое главное – человеческая жизнь", - указал президент Украины.

"До сих пор не принят закон об амнистии. В 2015 году еще договорились, решения есть какие-то, но ничего не действует. И украинская сторона все время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками", - сказал Путин.

В связи с этим президент РФ указал: "Но я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет".

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Массовое убийство мусульман в июле 1995 года в Сребренице является одним из самых кровавых эпизодов боснийской войны 1992-1995 годов.