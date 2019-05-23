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четверг, 23 мая 2019 15:02

Зеленский ответил относительно переговоров с Россией

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Автор: tsn.ua
 

Президент Владимир Зеленский не планирует проводить переговоров с Россией.

Об этом он сказал на Книжном Арсенале, куда приехал после выступления на форуме технологий iForum 2019.

"Нет", - ответил Зеленский на вопрос журналиста, будут ли переговоры.

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