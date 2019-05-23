Зеленский ответил относительно переговоров с Россией

Автор: tsn.ua

Президент Владимир Зеленский не планирует проводить переговоров с Россией.

Об этом он сказал на Книжном Арсенале, куда приехал после выступления на форуме технологий iForum 2019.

"Нет", - ответил Зеленский на вопрос журналиста, будут ли переговоры.

Наші журналісти спитали у Володимира Зеленського, чи будуть переговори з Росією. Він відповів, що ні pic.twitter.com/yLKHrc0sCe — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 23 травня 2019 р.

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Ранее глава Администрации президента Зеленского Андрей Богдан заявил, что вопрос мирных соглашений с Россией может быть вынесен на референдум.