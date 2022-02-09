Зеленский сказал, что работа в этом направлении идет. Фото: Pexels

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию об открытии офисов YouTube, Facebook и Google в Украине.

В петиции указали, что украинский сегмент крупных интернет-сервисов сейчас модерируется из России. Президента призвали обратиться в эти компании для открытия офисов в Украине.

Зеленский ответил, что обеспечение модерирования сегментов Google, YouTube, Facebook и Instagram из Украины является важнейшим направлением усиления национальной безопасности в информационной сфере и противодействия гибридным угрозам России.

"Упомянутый вопрос неоднократно поднимался мною и Правительством Украины на международном уровне. Во время моего рабочего визита в Соединенные Штаты Америки в период с 30 августа по 3 сентября 2021 года состоялся ряд важных встреч и переговоров членов украинской делегации, в том числе с руководителями международных компаний Google и Apple. В ходе этих мероприятий были высказаны предложения по расширению присутствия указанных компаний в Украине, акцентировалось на необходимости реализации совместных проектов в поддержку продвижения украиноязычного контента в указанном информационном сегменте и акцентировалось на необходимости налаживания эффективного противодействия дезинформации", - говорится в ответе.

Украина планирует обратиться к новой компании Meta Platforms.

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"Учитывая уровень влияния затронутой в петиции проблематики на общественную жизнь и национальную безопасность государства, значительное внимание общественности к ней, а также учитывая, что урегулирование этого вопроса законодательством Украины возложено на Кабинет министров Украины, я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю c предложением активизировать работу, направленную на открытие на территории Украины представительств компаний Google (YouTube) и Meta Platforms (Facebook, Instagram), и безотлагательно возобновить высказанные указанным международным компаниям обращения и приглашения", - подытожил президент.

Украинский сегмент YouTube, Google, Facebook должен модерироваться в Украине. Соответствующая петиция появилась на сайте президента. Призывают президента Владимира Зеленского обратиться к этим компаниям для открытия офисов в Украине.