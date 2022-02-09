Зеленский ответил на петицию об открытии офисов YouTube, Facebook и Google в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Просмотров: 900
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
Просмотров: 621
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Путин и Макрон ужинали лангустами и ухой – что пишет зарубежная пресса о встрече двух президентов
Просмотров: 1053
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
"Почему Путин может решиться на войну" – что пишет о нас мировая пресса
1 Просмотров: 2277
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
"Происходит смерть "Голоса". Затяжная смерть" - политический обозреватель
Просмотров: 1071
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
"Скульптура из метеорита и картина на обоях" - в Киеве представили уникальные работы Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко
Просмотров: 540
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Просмотров: 3600
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
Просмотров: 603
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
Просмотров: 2205
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
Просмотров: 675
Фото
Все фото
10
6
7
9
4
Ждем єБилет на &quot;Квартал&quot;: сети взорвались фотожабами о бесплатных смартфонах
Ждем єБилет на "Квартал": сети взорвались фотожабами о бесплатных смартфонах
Эстония передала Украине мобильный полевой госпиталь
Эстония передала Украине мобильный полевой госпиталь
Вместо встречи с Зеленским глава МИД Германии поехала на Донбасс
Вместо встречи с Зеленским глава МИД Германии поехала на Донбасс
Зеленский встретился с Макроном
Зеленский встретился с Макроном
&quot;Мне говорили, что я сумасшедший&quot; - Зеленский появился на фоне больших букв собственного имени
"Мне говорили, что я сумасшедший" - Зеленский появился на фоне больших букв собственного имени
Видео
Все видео
Саакашвили в суде спел гимн Украины
Саакашвили в суде спел гимн Украины
"Тебя, лысый ботокс, разберут на запчасти" - Притула резко высказался в сторону Путина
"Тебя, лысый ботокс, разберут на запчасти" - Притула резко высказался в сторону Путина
Зеленский ответил на угрозы Лукашенко отключить электроэнергию
Зеленский ответил на угрозы Лукашенко отключить электроэнергию
Красавица, но не твоя: Зеленский ответил Путину на скандальное заявление
Красавица, но не твоя: Зеленский ответил Путину на скандальное заявление
Били, кололи и требовали дать показания против Порошенко - Чаус на камеру рассказал о похищении
Били, кололи и требовали дать показания против Порошенко - Чаус на камеру рассказал о похищении
Интервью
1/5
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1098
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 450
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 990
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1854
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1089
Колонка
Наталия Мазина
Наталия Мазина
09 февраля 2022
Просмотров: 243
Чужі нотатки
Не знаю, де дітися, і хочу швидше розпрощатися. Але нам іще разом іти до метро. Брала інтерв'ю в колишнього чиновника. Літній, серйозний, поважний, ...
среда, 09 февраля 2022 13:28

Зеленский ответил на петицию об открытии офисов YouTube, Facebook и Google в Украине

  Комментировать
Зеленский ответил на петицию об открытии офисов YouTube, Facebook и Google в Украине
Зеленский сказал, что работа в этом направлении идет. Фото: Pexels

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию об открытии офисов YouTube, Facebook и Google в Украине.

В петиции указали, что украинский сегмент крупных интернет-сервисов сейчас модерируется из России. Президента призвали обратиться в эти компании для открытия офисов в Украине.

Зеленский ответил, что обеспечение модерирования сегментов Google, YouTube, Facebook и Instagram из Украины является важнейшим направлением усиления национальной безопасности в информационной сфере и противодействия гибридным угрозам России.

"Упомянутый вопрос неоднократно поднимался мною и Правительством Украины на международном уровне. Во время моего рабочего визита в Соединенные Штаты Америки в период с 30 августа по 3 сентября 2021 года состоялся ряд важных встреч и переговоров членов украинской делегации, в том числе с руководителями международных компаний Google и Apple. В ходе этих мероприятий были высказаны предложения по расширению присутствия указанных компаний в Украине, акцентировалось на необходимости реализации совместных проектов в поддержку продвижения украиноязычного контента в указанном информационном сегменте и акцентировалось на необходимости налаживания эффективного противодействия дезинформации", - говорится в ответе.

Украина планирует обратиться к новой компании Meta Platforms.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На украинские YouTube-каналы, противодействующие роспропаганде, пошли атаки

"Учитывая уровень влияния затронутой в петиции проблематики на общественную жизнь и национальную безопасность государства, значительное внимание общественности к ней, а также учитывая, что урегулирование этого вопроса законодательством Украины возложено на Кабинет министров Украины, я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю c предложением активизировать работу, направленную на открытие на территории Украины представительств компаний Google (YouTube) и Meta Platforms (Facebook, Instagram), и безотлагательно возобновить высказанные указанным международным компаниям обращения и приглашения", - подытожил президент.

Украинский сегмент YouTube, Google, Facebook должен модерироваться в Украине. Соответствующая петиция появилась на сайте президента. Призывают президента Владимира Зеленского обратиться к этим компаниям для открытия офисов в Украине.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский ответил на петицию об открытии офисов YouTube, Facebook и Google в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
февраля

Раздевалась, словно искала блоху: впервые показали стриптиз

Самое читаемое
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о &quot;дедовщине&quot;
Держался как профессионал: раненый рассказал о Рябчуке и о "дедовщине" Просмотров: 33492
СМИ узнали, кто был &quot;в красном&quot; за рулем авто Трухина
СМИ узнали, кто был "в красном" за рулем авто Трухина
 Просмотров: 13455
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам 3 Просмотров: 12654
Показали, в каких условиях держат днепровского стрелка: фото
Показали, в каких условиях держат днепровского стрелка: фото
3
 Просмотров: 11971
&quot;Сразу его выделил&quot;: раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком
"Сразу его выделил": раненый на Южмаше рассказал о первом знакомстве со стрелком Просмотров: 10683
Политика
Заседание СНБО перенесли в Харьков
Заседание СНБО перенесли в Харьков Просмотров: 72
Дела Майдана: ГБР завершило расследование о гранатах РФ у "Беркута"
Дела Майдана: ГБР завершило расследование о гранатах РФ у "Беркута" Просмотров: 81
"Банкова в истерике": ОП готовит снос конкурса на директора НАБУ
"Банкова в истерике": ОП готовит снос конкурса на директора НАБУ Просмотров: 486
Постпред России при ЕС захотел распустить НАТО
Постпред России при ЕС захотел распустить НАТО Просмотров: 369
Правительство планирует продлить срок использования "ковидной тысячи"
Правительство планирует продлить срок использования "ковидной тысячи" Просмотров: 252
Больше всего комментируют
15
Путин иронически заявил, что готов предоставить Порошенко политическое убежище в РФ
7
Только Минские договоренности принесут мир - Макрон
4
Макрон похвалил Зеленского за выполнение требования Кремля
3
Зеленский пообещал смартфоны вакцинированным украинцам
3
"Мне говорили, что я сумасшедший" - Зеленский появился на фоне больших букв собственного имени
Голосов: 1311
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть