Для предотвращения распространения инфекционных заболеваний обязательным прививкам подлежат работники отдельных профессий. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о вакцинации.

В частности, глава государства обратился к председателю Верховной Рады и премьер-министра относительно рассмотрения вопроса о введении ответственности за принудительные прививки и компенсации негативных последствий после прививок. Об этом говорится в ответе главы государства.

Петиция №22 / 121610-эп "Уголовная ответственность за принудительную вакцинацию" набрала необходимые 25 000 подписей.

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"Относительно отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, прививки, лечебные и карантинные мероприятия. Также предусмотрено обязательные прививки против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка и кори", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что для предотвращения распространения инфекционных заболеваний обязательном прививке подлежат работники отдельных профессий, а в случае угрозы возникновения особо опасной инфекционной болезни или массового распространения опасной инфекционной болезни на соответствующих территориях и объектах могут проводиться, по эпидемическим показаниям, обязательные профилактические прививки против этой инфекционной болезни.

За прошедшие сутки, 22 октября, в стране обнаружили 23 229 случаев коронавируса. Среди новых больных 1 777 детей и 438 медработников. 95% госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе - вакцинированные.