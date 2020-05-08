Зеленский ответил Грузии: Саакашвили - гражданин Украины

Назначение Саакашвили - это внутренняя политика Украины, напоминает президент. Фото: Reuters

Вызов посла Теймураза Шарашенидзе в Грузию для консультаций из-за назначения Михеила Саакашвили в Исполнительный комитет реформ в Украине является ошибкой.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в пятницу журналистам.

"У нас с Грузией, с грузинским народом прекрасные отношения. Мы, несмотря ни на что, не будем ни на какие консультации отзывать нашего посла в Украине. Потому что отношения между нашими странами дольше любого руководства любой страны.

Мне кажется, это ошибка грузинской стороны. Мне кажется, что после консультаций все стороны поймут, что у каждого государства кадровая политика касается того государства и тех граждан, которые живут в нем.

Это наша внутренняя политика. Господин Саакашвили является гражданином Украины, с украинским паспортом, и я являюсь президентом Украины, назначил его председателем Исполкома реформ при президенте Украины, вот и все", - цитирует Зеленского "Українська правда".

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8 мая Грузия отозвала своего посла в Украине для консультаций. Причина - назначение третьего президента Грузии Саакашвили на пост главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины.