Зеленский отреагировал на жестокое избиение украинца в Париже

В соцсетях он подчеркнул, что виновные должны быть наказаны и заслуживают тюрьмы. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский назвал жестокое избиение украинского подростка в Париже "нападением, которое шокирует дикостью, варварством и ненавистью".

В соцсетях он отметил, что виновные должны быть наказаны и заслуживают тюрьмы, ведь это вопрос цивилизованности.

"Посольство Украины во Франции вовлечено в эту ситуацию. Украинское государство сделает все, чтобы Юрий и его семья получили необходимую помощь, а расследование – необходимые стимулы", - написал президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МИД отреагировал на избиение украинца в Париже

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ножи, дубинки и проломленный череп - опубликовали видео избиения украинца в Париже (18+)

Событие произошло 15 января неподалеку от Эйфелевой башни. 14-летний на тот момент Юрий с друзьями возвращался из колледжа, когда на них набросилась группа неизвестных. С металлическими палками и битами они атаковали студентов. Парень сейчас в коме в реанимации. У него пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. Заведующий реанимационным отделением госпиталя Некер сообщил, что состояние тяжелое, но есть положительная динамика. Врачи планируют начать процесс вывода из искусственной комы для дальнейшей реабилитации. 21 января Юрию исполнилось 15 лет.