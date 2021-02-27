Зеленский отреагировал на заявление Байдена по Крыму

Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку Украины и непризнание российской аннексии Крыма.

Он отметил, что украинцы высоко ценят поддержку Белого дома. Об этом Зеленский написал в своем Twitter.

"Благодарен Джо Байдену за сильный месседж: Крым - это Украина! Вот для чего необходимо настоящее стратегическое партнерство. Украинцы высоко ценят поддержку США: от территориальной целостности до укрепления обороноспособности и проведения реформ. Вместе мы стоим, отдельно - падаем", - сказано в сообщении.

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Ранее Джо Байден заявил, что США никогда не признают незаконной аннексию Крыма и продолжат помогать Украине противостоять российской агрессии.