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суббота, 25 мая 2019 15:45

Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об освобождении моряков

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Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об освобождении моряков
Зеленский призвал Россию освободить украинских моряков. Фото: storage1.censor.net

Выполнение Россией приказа трибунала ООН об освобождении украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом о готовности к прекращению "конфликта" с Украиной.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский на странице в Facebook.

"Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной", - отметил Зеленский.

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По его мнению, таким образом Россия может сделать шаг к "разблокировке переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом".

"Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!", - добавил он.

В МИД РФ заявили, что инцидент с украинскими судами в районе Керченского пролива не входит в юрисдикцию международного арбитражу.Конвенцию ООН по морскому праву нельзя привлекать при разрешении спора Москвы и Киева по этому инциденту.

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