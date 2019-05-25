Появилась реакция России на решение трибунала относительно украинских моряков

В России говорят, что на данном этапе речь не идет собственно о рассмотрении претензий Украины. Фото: ichef.bbci.co.uk

Инцидент с украинскими судами в районе Керченского пролива не входит в юрисдикцию международного арбитража.

Конвенцию ООН по морскому праву нельзя привлекать при разрешении спора Москвы и Киева по этому инциденту - об этом завили в МИД РФ.

"Заявления, сделанные как Россией, так и Украиной при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров относительно инцидента 25 ноября 2018 в районе Керченского пролива", - говорится в сообщении МИД РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В посольстве США поставили ультиматум РФ в отношении украинских моряков

В нем отмечается, что "на данном этапе речь не идет собственно о рассмотрении претензий Украины".

"В ходе дальнейшего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе, отсутствие в арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств", - подчеркивает МИД РФ.

"Избежать ее возникновения можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, которое касаетса судоходства в этом районе. Призываем украинскую сторону действовать именно так в дальнейшем", - говорится в сообщении МИД РФ.

В немецком Гамбурге Международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить украинских моряков.Суд также требует от России вернуть Украине захваченные суда - об этом объявил председатель трибунала.