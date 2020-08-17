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Зеленский отреагировал на поджог авто "Схем"

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Зеленский отреагировал на поджог авто &quot;Схем&quot;
Зеленский говорит, что не допустит преследований журналистов. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский надеется, что правоохранители максимально быстро найдут тех, кто сжег автомобиль участника съемочной группы программы журналистских расследований "Схемы". Об этом глава государства заявил в понедельник.

Зеленский напомнил, что в декабре 2014-го неподалеку от Дворца "Украина" неизвестные сожгли его автомобиль. Полиции понадобилось 2 месяца, чтобы найти и задержать преступников.

"Надеюсь, что и на этот раз правоохранительные органы максимально быстро найдут и привлекут к ответственности злоумышленников, которые подожгли авто программы "Схемы", - заявил он.

"Убежден, что свобода слова - фундамент любой демократической страны. Журналистская деятельность никогда не может быть основанием для преследования.

И напоследок. Моя творческая деятельность всегда была связана с достаточно острой критикой действующей в то время власти. Неоднократно это создавало нашему коллективу проблемы. От неофициальных намеков "ребята, вы дошутитесь" - до прослушивания, слежки, реальных препятствий и запретов в проведении концертов или съемок.

Я прошел все это, я знаю, как это, и никогда не допущу, чтобы при моем президентстве любая критика власти тянула за собой преследования или запугивания", - подчеркнул Зеленский.

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В ночь на 17 августа неизвестные сожгли автомобиль участника съемочной группы "Схем". Авто, на котором 4 года журналисты ездили на съемки, был припаркован у дома водителя и оператора Сергея Мазура.

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Дата
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  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
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