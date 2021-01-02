Зеленский отправится в турне по странам Азии для налаживания связей

В этом году Украина будет налаживать связи с Азией. Фото: pexels.com

Президента Владимир Зеленский во втором полугодии 2021 отправится в турне по странам Азии.

Он посетит Южную Корею, Вьетнам, Таиланд и Сингапур, сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины, дипломатический советник президента Игорь Жовква в статье для "Зеркала недели".

"Работаем над организацией Азиатского турне президента Украины во втором полугодии 2021 года. Есть немало экономических интересов в Корее, Вьетнаме, Таиланде, Сингапуре - это и будут основные направления указанного турне", - сказал он.

В отношениях с Китаем основной задачей является развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, дальнейшее наращивание объемов экспорта украинской продукции, расширение разнообразия экспортируемых товаров, укрепление позиций на китайском рынке украинских производителей сельскохозяйственной продукции.

Китай будут привлекать к реализации отдельных инфраструктурных проектов в Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Зеленского рассказали, когда ждут "нормандский саммит"

"Полноценно должна открыться для Украины Индия - для этого есть все необходимые предпосылки", - сказал дипломат.

Также Украина будет открывать новые возможности для продвижения украинских интересов в ОАЭ, Саудовской Аравии и Катаре.

В первой половине 2021 в Украину должен осуществить визит президент Франции Эммануэль Макрон. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте также может приехать в Украину в течение года, заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины, дипломатический советник президента Игорь Жовква.