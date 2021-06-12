Зеленский отменил запрет на штрафы по кредитам

Штрафы за кредит: Зеленский подписал новый закон. Фото: ria.ru

Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий запрет на штрафы по новым кредитам для граждан в зоне АТО / ООС. Это касается и запрета взысканий на залоговую недвижимость по кредитам.

Соответствующие положения применяются к договорам, заключенным после 1 мая или в которых после этой даты вносились изменения относительно продления сроков, уменьшение размера процентов и штрафов.

Об этом сообщили в пресс служба президента.

"Это гарантирует сохранение прав для людей, которые имели или имеют сложное финансовое положение из-за проведения АТО / ООС, но одновременно упростит доступ гражданам, которые владеют недвижимостью в Луганской, Донецкой и части Харьковской области, к банковскому кредитованию, в частности государственных программ" Доступные кредиты 5 -7-9% "и" Доступная ипотека 7% "на равных условиях со всеми гражданами Украины", - ответили в ведомстве.

Закон "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции для восстановления законных прав и свобод граждан по управлению собственным имуществом и получения кредитных услуг" № 1451-их, который Верховная Рада приняла 19 мая.

Украинцы, проживающие в зоне проведения АТО / ООС и имеют задолженность по кредитам, взятым до мая этого года, и в дальнейшем имеют право не платить пеню и штрафы на основную сумму задолженности.

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Останется в действии запрет выселять граждан из жилых домов, переданных в ипотеку по действующим кредитным договорам, даже на основании судебного решения об обращении взыскания на объект ипотеки.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

В рамках децентрализации команда президента Владимира Зеленского хочет переложить ответственность за повышение тарифов на местную власть. Зато положительные моменты оставлять как свою победу, говорит политолог Виктор Бобыренко.