Зеленский отказал россиянам в интервью

"В связи с насыщенным графиком президента Владимира Зеленского запланировать интервью пока невозможно". ФОТО: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский отказался дать интервью российскому медиа "РИА Новости" в силу своей занятости.

Ответ Офиса опубликовало само медиа.

"Офис президента благодарен за ваш запрос. К сожалению, в связи с насыщенным графиком президента Владимира Зеленского запланировать интервью пока невозможно", - говорится в письме.

Запрос на интервью датирован 30 июля, ответ журналисты получили за более чем 2 недели.

Журналисты планировали поговорить с Зеленским о будущем российско-украинских отношений, судьба "удерживаемых лиц", в частности обвиняемого в государственной измене главреда "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского - "учитывая большую заинтересованность русскоязычной аудитории к его (Зеленского - Gazeta.ua) действий на посту главы государства