Зеленский отказал Путину относительно Донбасса – СМИ

Зеленский с Путиным общались с участием делегаций, затем 15 мин - один на один. Фото: EPA-EFE

Президент Владимир Зеленский не согласился на предложение российского лидера Владимира Путина провести выборы на Донбассе до возвращения границы под контроль Украины.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источник в украинской делегации в Париже.

"Относительно границы зашли в штыки и не договорились", - сказал собеседник.

По его словам, Путин настаивал на проведении выборов в условиях оккупации. Зеленский не согласился с таким предложением.

Сейчас проходит ужин четырех "нормандских лидеров", разговор за ним продолжается.

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О провале переговоров относительно Донбасса сообщают и российские СМИ. Однако там заявляют, что якобы представители Украины сказали, что не смогут обеспечить отвод войск по всей линии разграничения.

9 декабря в Париже проходят переговоры в "нормандском формате". В них принимают участие президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин. С ходом встречи можно ознакомиться ЗДЕСЬ.