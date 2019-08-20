Зеленский определился со своим представителем в новом парламенте

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новоизбранного депутата Руслана Стефанчука своим представителем в Верховной Раде 9-го созыва.
Указ главы государства №602/2019 от 19 августа 2019-го опубликован на сайте президента.
"Назначить Стефанчука Руслана Алексеевича представителем президента Украины в Верховной Раде Украины (по согласию)", - говорится в тексте указа.
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Руслан Стефанчук, не имея статуса депутата, представлял интересы президента и в Верховной Раде 8-го созыва. Владимир Зеленский назначил его после инаугурации 21 мая 2019-го.
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