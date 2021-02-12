Зеленский опозорился, поздравляя Китай с Новым годом

Президент Владимир Зеленский поздравил граждан Китая с Новым годом по восточному календарю, опубликовав фото из Непала.

Пост с ошибочной фотографией появился в Twitter главы государства, пишет "Новое время".

Автор: скриншот НВ Китайский Новый год считается главным и самым длительным праздником в странах Восточной Азии

В поздравлении президент выразил надежду на дальнейшее развитие украинско-китайских отношений, прикрепив к нему снимок древнего храма, сделанный на площади Дурбар в Катманду.

"От всех украинцев и от себя лично поздравляю лидера Китая достопочтенного Си Цзиньпина и дружественный народ Китая с праздником весны. В 10-ю годовщину стратегического партнерства Украины и Китая подтверждаю настроение на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество", - написал Зеленский.

Вскоре картинку заменили на другую.

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал Днепропетровскую область Днепровской. Он допустил ошибку в посте, в котором говорилось о скандале вокруг начальника ГУНП Днепропетровской области Виталия Глуховери.