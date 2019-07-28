Зеленский перепутал название области

Зеленский в своей заметке назвал область Днепровской вместо Днепропетровской. Фото: rbk

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Днепропетровскую область Днепровской.

Зеленский допустил ошибку в посте, в котором говорилось о скандале вокруг начальника ГУНП Днепропетровской области Виталия Глуховери. Соответствующую публикацию президент разместил на своей официальной странице в Facebook.

"В современном мире ничего невозможно скрыть. Несмотря на все попытки замолчать историю о задержании патрульных, которые остановили за нарушение авто начальника областного управления МВД в Днепровской области Виталия Глуховерю, видео с подробностями инцидента появилось в соцсетях и СМИ", - написал Зеленский.

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С момента публикации поста прошло более суток, однако ошибку до сих пор не исправили.

19 мая 2016 Верховная Рада переименовала Днепропетровск на Днепр. Осенью 2018-го парламент сорвал переименование Днепропетровской области на Сичеславскую.