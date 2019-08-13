Зеленский окончательно вышел из бизнеса

Свою долю в восьми компаниях президент передал первому помощнику и бизнес-партнеру Сергею Шефиру. ФОТО: Reuters

Президент Владимир Зеленский окончательно вышел из своего бизнеса, передав части соратникам и партнерам.

На все ушло 3 месяца - с марта по май, сообщила Liga.net.

Свою долю в 8-ми компаниях президент передал первому помощнику и бизнес-партнеру Сергею Шефиру. В двух компаниях - брату Шефира, Борису. Не вышел Зеленский только из общественной организации Молодежный центр "Лига смеха".

Акции Зеленского в компании "Квартал ТВ" (развлекательный телеканал из состава 1 + 1 media) перешли Сергею Шефиру, директором стал его брат Борис. У первого помощника президента теперь в этой компании 25%. Среди совладельцев развлекательного телеканала также гендиректор 1 + 1 media Александр Ткаченко.

Акции президента в Animation Studio, которая производит мультфильмы, разделили братья Шефиры. Совокупно в этой компании они теперь владеют 45% акций.

Доля Зеленского в "Квартал-Концерт", которая организовывала концерты и гастроли, перешла к Сергею Шефиру. К нему также перешла доля в компании "Киноквартал" - и теперь он владеет 100% акций и долю в ресторане "Фиш-Хаус". Получил Сергей Шефир и долю Зеленского в кинокомпании "Гауди Студио", которая выпускает телешоу, и долю в "Инвест анима", которая работает с аудио- и звукозаписью.

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Еще в марте Владимир Зеленский пообещал выйти из своего бизнеса в связи с политической карьерой.