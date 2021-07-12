Зеленский обсудил со Штайнмайером реформы и членство в ЕС

Владимир Зеленский сегодня встретился с федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Фото: АП

Президент Владимир Зеленский встретился с федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Собеседники уделили внимание ситуации с безопасностью на востоке Украины. Зеленский отметил, что наша страна делает все возможное для мирного урегулирования на Донбассе", - сообщает Офис президента.

Также они обсудили стремление Украины стать членом ЕС и НАТО и пути реализации этой цели.

"Прогресс Украины в осуществлении реформ и достижения в защите общих европейских ценностей свидетельствуют готовность нашего государства к полноправному присоединения к европейской и евроатлантической сообществах", - говорится в сообщении.

Обсудили прогресс ключевых реформ в Украине, в частности реформу судопроизводства и борьбу с коррупцией.

Зеленский рассказал Штайнмайеру об антиолигархическом законопроекте. Он должен обеспечить разделение большого бизнеса и политики в Украине.

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Штайнмайер сказал, что этот закон должен обеспечить прозрачность и улучшить бизнес-климат в Украине. Это повысит интерес немецких инвесторов.

Президент Украины рассказал о ситуации с пандемией Covid-19 в Украине. Обсудили вопросы сохранения исторической памяти и восстановления исторической справедливости.

Президент Украины Владимир Зеленский в Германии встретился с председателем Христианско-демократического союза Армином Лашетом. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента Сергей Никифоров. Также Никифоров сказал о телефонном звонке Зеленского к президентке Молодовы Маи Санду.